Первый противолавинный тоннель в ущелье Адыл-суу появится в КБР по нацпроекту к концу года

НАЛЬЧИК, 26 июня. /ТАСС/. Первая в Кабардино-Балкарии (КБР) противолавинная галерея будет построена в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" к концу 2019 года. Она представляет собой тоннель для проезда авто и прохода пешеходов в ущелье Адыл-суу и будет защищать участников движения по дороге от возможного схода снежных масс, сообщила в среду пресс-служба администрации Эльбрусского района региона.

"Первая противолавинная галерея появится в республике. Важность строительства обусловлена тем, что ущелье Адыл-суу считается местом, где чаще всего происходит сход снежных лавин. Только в прошлом году там зафиксировано 14 лавин, в нынешнем - 4. Согласно нацпроекту, длина возводимого объекта составит 94,8 погонных метра, протяженность подходов с элементами обустройства - 300 метров, объект планируется сдать в декабре текущего года", - говорится в сообщении.

На территории, где строится объект, расположено несколько альплагерей и социально-реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов ВОВ "Приэльбрусье".

"В настоящее время ведутся работы по бурению свай, бетонированию фундамента и стенок опоры, на следующей неделе планируется монтаж колонн", - уточнили в муниципалитете.

В 2019 году в КБР в рамках нацпроекта предстоит построить, реконструировать и отремонтировать в общей сложности около 59 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.