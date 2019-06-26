Кокорин попросил о реабилитации в московском медцентре до отправки в колонию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству столичного УФСИН с просьбой разрешить футболисту Александру Кокорину, осужденному на 1,5 года колонии общего режима, проходить реабилитацию в специализированном московском медицинском центре до тех пор, пока его не направят в колонию. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС в среду.

"Страшного ничего с его коленом нет, все поправимо и излечимо - об этом сказали спортивные доктора. Но ему надо пройти определенное количество реабилитационных процедур. Сегодня он обратился ко мне с просьбой, просит, пока не отправлен в колонию, пройти, сколько получится, этих процедур в специализированном медцентре в Москве. Мы транслировали просьбу руководителю УФСИН [РФ по Москве] Сергею Морозу и руководителю медчасти", - сказала она.

Омбудсмен уточнила, что всю предыдущую неделю Кокорин проходил обследования в указанном медицинском центре: он посетил травматолога, невропатолога, ему сделали МРТ и назначили реабилитацию. На сегодняшний день подготовлена выписка о состоянии его здоровья, чтобы в колонии он также мог проходить реабилитационные мероприятия. Пока что колония и дата отбытия в нее не определены.

В апреле Кокорина посетил главный врач клуба "Зенит" Михаил Гришин, он выявил ухудшение ситуации с коленом футболиста. Были даны рекомендации предоставить ему возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, а также сделать углубленное обследование с помощью МРТ для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации.