Володин поздравил Зюганова с 75-летием

Геннадий Зюганов: мне не стыдно за то, что я говорил 10 или 20 лет назад

"У нас с вами сегодня событие, давайте начнем с него, поздравим с днем рождения Геннадия Андреевича Зюганова. С днем рождения вас, счастья, здоровья, удачи", - сказал Володин в начале пленарного заседания Госдумы в среду. Депутаты встали с мест и зааплодировали.

"Для меня партией главной всегда была Россия, главным моим судьей и помощником был народ, главными учителями - мои родители, те, с кем я шел по жизни. Главным содержанием моей жизни было служение справедливости, трудовому народу и дружбе, без нее наша огромная держава существовать не может", - ответил на поздравления Зюганов. "Благодарю свою партию, фракцию, всех избирателей и вас! И все сделаю, чтобы над нашей державой было солнечное небо, чтобы в каждом доме был достаток и мир, чтобы мы гордились своей великой Россией", - добавил политик.

Не обошлось и без казусов: при обсуждении повестки выяснилось, что докладчик по одному из вопросов, представитель Тюменской облдумы Владимир Ильич Ульянов, присутствовать на заседании не сможет. Спикер палаты пошутил, что единственным оправданием для отсутствия Ульянова могло бы стать его участие в праздновании юбилея лидера КПРФ.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, Володин подарил Зюганову труды Ленина. Лидер коммунистов шутливо заметил, что спикера могут уличить в пропаганде идей КПРФ. "Единая Россия" вас любит, а как же! Если при таких-то оппонентах "Единая Россия" имеет большинство, то таких оппонентов надо беречь", - парировал спикер Госдумы.