Окружение Алибасова обнародовало доказательства, что он действительно отравился "Кротом"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин в среду обнародовал копию выписки из медицинской карты продюсера, доказывающую, что музыкант действительно отравился жидкостью для очистки труб "Крот". Копия имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей привела ряд нестыковок в истории Алибасова и высказала предположение, что отравления могло и не быть, однако сын продюсера Бари Алибасов - младший в беседе с ТАСС опроверг эти версии.

"Она [копия выписки из медкарты] сделана на бланке НИИ им. Н. В. Склифосовского и заверена печатью. В документе говорится, что в отделение острых отравлений 72-летний Бари Алибасов был доставлен врачами скорой помощи 4 июня и выписан 17 июня. Он провел в реанимации токсикологии 13 дней. В качестве диагноза указано "химическое отравление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот")", которое причинило больному "химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4 степени и [ожог] желудка второй степени", - пояснил Горжанкин.

Окружение Алибасова также обнародовало результаты анализов продюсера, говорящие о наличии в его организме психоактивных веществ феназепам и хлорпротиксен. Исследование было проведено в связи с обвинением бывшего диетолога Алибасова в намеренном введении в организм продюсера наркотических средств. "Получив результат исследования, которое подтвердило наличие в моем организме психоактивных веществ, мы начали расследование инцидента и в ближайшее время сообщим новые подробности", - процитировал Алибасова Горжанкин.

Четвертого июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Склифосовского, для стабилизации состояния 6 июня продюсер был введен в медикаментозный сон, из которого вышел 11 июня. Семнадцатого июня Алибасова выписали из больницы.