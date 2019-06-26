Совфед одобрил закон, упрощающий получение гражданства России иностранными специалистами

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о сокращении с трех лет до одного года трудового стажа в России для иностранных специалистов, который необходим для получения гражданства РФ в упрощенном порядке.

При этом речь идет об иностранцах, работающих по профессии или занимающих должности, которые включены в специальный составляемый правительством перечень. В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства (квалифицированные специалисты) могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ без соблюдения условия о сроке проживания, если они не менее трех лет работают в России по профессии, включенной в такой перечень. Закон сокращает этот срок с трех лет до одного года.

Как пояснил зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин, закон разработан во исполнение поручений президента РФ по итогам программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" от 7 июня 2018 года и направлен, с одной стороны, на решение задач в сфере социально-экономического развития России, с другой стороны - на ускорение предоставления российского гражданства значительному числу русскоязычных квалифицированных специалистов из стран бывшего СССР.

Глава государства в ходе прямой линии заявил о необходимости провести либерализацию процесса получения российского гражданства. Он уточнил, что речь прежде всего идет о людях вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком, желающих работать в РФ, имеющих соответствующую компетенцию. Путин отметил, что в этой сфере должны быть приняты "серьезные кардинальные меры", но "с учетом интересов граждан РФ, проживающих в регионах, и ситуации на рынке труда".