Матвиенко попросила Васильеву сократить к 1 сентября объемы отчетности учителей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила министра просвещения Ольгу Васильеву к 1 сентября 2019 года сделать подарок учителям - сократить количество отчетов, которые они должны заполнять в течение учебного года.

"Вот что мешает взять и издать жесткий приказ, что учитель в течение года заполняет вот такие две формы отчетности и ничего более, все остальное будет незаконным? Это в вашей власти. Можно надеяться, что к 1 сентября такой хороший подарок выйдет в лице приказа министра?" - спросила Матвиенко Васильеву в ходе "правительственного часа" на заседании в Совете Федерации.

"Я это сделаю даже раньше первого сентября... правовой отдел разберется, имеем ли мы право на это, потому что школы муниципальные подчиняются не нам", - подчеркнула министр.

По словам Матвиенко, министерство сегодня действительно не может на все влиять в школах, так как "это ответственность муниципалитетов и субъектов". Спикер призвала Васильеву проявить командирские качества и принять такое решение.

24 июня, выступая с докладом на парламентских слушаниях в Госдуме, Васильева заявила, что Министерство просвещения России намерено снизить количество отчетов, которые приходится заполнять учителям. Для этого ведомство внесет изменения в Трудовой кодекс, закрепляющие четыре обязательных документа, необходимые для ведения педагогами.