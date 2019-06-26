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Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих

Принятие закона обусловлено тем, что подобные препараты в основном производят компании, находящиеся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении России
Описание
© EPA/HEIN HTET

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств. Согласно пояснительной записке, принятие закона обусловлено тем, что подобные препараты в основном производят компании, находящиеся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении РФ.

В настоящее время культивирование наркосодержащих растений на территории РФ для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ запрещается.

"Законопроектом предлагается определить порядок культивирования наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также распространить нормы федерального закона, касающиеся установления государственной монополии и требований к условиям осуществления культивирования наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и экспертной деятельности, на культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Эту деятельность будут осуществлять государственные унитарные предприятия, имущество которых находится в федеральной собственности, производящие и перерабатывающие наркотические средства в соответствии с законом при наличии у них соответствующей лицензии. Такие предприятия будут обязаны уничтожать остатки посевов наркосодержащих растений, наркотических средств и психотропных веществ, которые образуются в процессе производства.

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