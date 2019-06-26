В регионах Центральной России ожидается похолодание

ТАСС, 26 июня. Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха до плюс 16-23 градусов 27 и 28 июня в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). В Орловской, Курской, Тамбовской и ряде других областей ожидаются дожди, усиление ветра до 18-20 м/с, сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах.

Понижение температуры воздуха до 20-25 градусов, местами небольшие дожди с вечера 26 июня, по данным региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидаются в Белгородской, Брянской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. На территории Калужской и Орловской областей после 30-градусной жары в четверг днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, в пятницу - до плюс 18 градусов. По информации синоптиков, в обоих регионах в течение двух дней будут идти дожди, в пятницу возможно усиление ветра до 18 м/ с.

В Воронежскую область, где 23 июня было отмечено плюс 34,8 градуса, на 1,2 градуса выше температурного рекорда 1948 года, также придет похолодание. Как рассказал ТАСС начальник областного гидрометцентра Александр Сушков, жару вытесняет скандинавский антициклон. "Через регион проходит атмосферный фронт, и уже со среды мы ожидаем днем всего плюс 26 градусов, в пятницу днем пройдет дождь, и похолодает до плюс 21 градуса, а в выходные будет еще прохладней - ниже плюс 20 градусов и тоже дождь", - рассказал Сушков.

По прогнозу Курского гидрометцентра, 27 июня в западных районах области показатель пожарной опасности повысится до наивысшего пятого класса, но уже в пятницу резко похолодает - до плюс 20 градусов. Высокий класс пожароопасности в ближайшие двое суток сохранится во Владимирском и Тамбовском регионах. "Несмотря на похолодание и переменную облачность, в регионе по-прежнему высок риск лесных пожаров. В связи с этим до конца недели установлен пятый класс пожароопасности", - отметили в ГУ МЧС по Тамбовской области.

Наибольшее понижение температуры - до плюс 16 градусов и дожди, ожидаются 28 июня в Костромской и Ярославской областях, отметили в региональных гидрометцентрах.

По данным сайта Гидрометцентра России, 27 и 28 июня на территории ЦФО не исключаются местами сильные дожди с грозами, градом и ветром до 20 м/с. Днем в пятницу температура воздуха в округе понизится в среднем на 3-5 градусов.