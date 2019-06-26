Почти 50% россиян против вмешательства государства в работу молодежных организаций

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Почти половина россиян (47%) считают, что государство должно способствовать развитию молодежных организаций, не вмешиваясь в их работу, а 42% опрошенных выступают за полный государственный контроль за такими объединениями, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения ( ВЦИОМ ), опубликованные в среду.

"Для большинства россиян важен государственный патронаж молодежных общественных организаций (89%). Однако одна часть опрошенных выступает за полный государственный контроль над такими организациями (42%), другая (47%) отводит государству роль наставника, стимулирующего развитие организации, но не вмешивающегося в ее работу", - говорится в исследовании.

За предоставление молодежным организациям большей свободы высказывались, в основном, молодые россияне (62% респондентов в возрасте 18-24 лет и 58% - в возрасте 25-34 лет). Более половины (52%) респондентов в возрасте более 60 лет считают, что государство должно полностью контролировать молодежные объединения. Мнение о том, что государству стоит дистанцироваться от деятельности молодежных организаций, разделяют 7% опрошенных.

В целом 90% россиян уверены, что молодежь нужно привлекать к общественно-политической жизни страны. Эта цифра осталась неизменной с 2017 года. Против вовлечения молодых людей в решение общественно значимых проблем высказались 8% опрошенных (7% в 2017 году), 68% респондентов рассказали, что интересуются деятельностью молодежных организаций, 28% высказали противоположную точку зрения. Мнение россиян об эффективности таких организаций разделилось примерно поровну: 39% думают, что они оказывают реальную поддержку молодежи, 37% опрошенных считают их работу формальной и неэффективной.

Всероссийский инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июня с участием россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.