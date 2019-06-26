Путин поручил разобраться с ценами на дорожное строительство

"Остается проблемой порядок определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ", - констатировал глава государства на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

По его данным, "подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются". Путин подчеркнул, что такая ситуация "негативно сказывается на качестве дорог и на сроках выполнения дорожного строительства".

Президент поручил заинтересованным ведомствам "разобраться, наконец, в этой ситуации".

Освещение на дорогах

Российский лидер также недоволен темнотой на дорогах и потребовал незамедлительно подготовить план по оборудованию освещения.

"Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе, от их освещенности. С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень", - заявил глава государства на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

По его словам, такая проблема не только в неразвитой инфраструктуре. "Дело в объективном дефиците средств: тариф на электроэнергию достаточно дорогой, это вынужденная экономия и она, к сожалению, приводит к авариям и трагедиям", - подчеркнул Путин. Он уверен, что "за такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом". "Я прошу всех согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса тарифов для освещения дорог и, конечно, нужно определиться с пошаговым решением этих задач - что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать", - указал президент.

Еще одной проблемой при строительстве дорог президент назвал административные барьеры, которые "по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурса". "При этом много, очень много контролеров, много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые нередко противоречат друг другу, а объекты либо не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным", - отметил глава государства.

Он также обратил внимание на тот факт, что "дорожники часто не имеют возможности получать аванс на исполнение контрактных обязательств живыми деньгами, их заменяют казначейскими аккредитивами, что крайне осложняет своевременную поставку оборудования, конструкций". "Конечно, я понимаю, что лучше добиться от подрядчиков, чтобы они технику закупили, на этой технике что-то произвели, а только потом поставщики оборудования и материалов получали через казначейство деньги. Так, наверное, надежнее, но нужно все-таки проявлять какую-то гибкость, чтобы стройка шла вперед, не останавливалась", - сказал Путин.

Отдельно президент выделил тему приведения в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов. Он рассчитывает услышать конкретные предложения на этот счет на нынешнем заседании.

Правила проезда грузовиков по автотрассам

Президент поручил обеспечить контроль за соблюдением правил проезда грузовиков по автотрассам. Российский лидер назвал одной из важных задач необходимость наладить эффективное регулирование движения тяжеловесных машин на автотрассах.