Путин предложил в каждом регионе создать центры профилактики детского травматизма

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Центры профилактики детского травматизма, созданные при участии страховых компаний, должны появиться во всех субъектах РФ. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал, открывая заседание Государственного совета.

"Хорошо себя зарекомендовали центры профилактики детского травматизма. Они созданы в 38 регионах при непосредственном участии страховых обществ. Полагаю, что такие центры должны быть в каждом субъекте федерации, - сказал глава государства. - Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание".

При этом Путин особо подчеркнул, что предупреждение ДТП остается ключевой задачей государства. "Надо постоянно вести просветительскую работу, в том числе для подрастающего поколения", - заметил он.