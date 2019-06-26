Депутаты Петербурга одобрили расширение критериев предоставления льгот блокадникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду приняли в третьем чтении поправки в "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", которые дают возможность получать льготы тем, кто проживал в блокадном Ленинграде, но не имеет соответствующего статуса.

"Это очень важный был документ для всех жителей и особенно для блокадников, мы приняли этот региональный закон, его вносил [врио губернатора Санкт-Петербурга] Александр Беглов", - отметил после заседания парламента его председатель Вячеслав Макаров. Проект закона "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" приняли в третьем чтении при поддержке большинства депутатов.

Ранее льготы предоставлялись только тем, кто имеет статус "жителя блокадного Ленинграда". Он присваивается тем, кто проживал в осажденном городе не менее четырех месяцев. Теперь предоставление льгот не зависит от сроков нахождения человека в городе и будет распространяться на тех, кто родился или проживал в Ленинграде в период его блокады от одного дня и более до ее полного снятия. Закон начнет действовать с начала 2020 года, на его реализацию потребуется около 96,3 млн. рублей.

Люди получат возможность получать оздоровительный отдых, льготный проезд в городском и пригородном транспорте, ежемесячную денежную выплату, а при наличии инвалидности - доплату к пенсии. Сейчас в Петербурге насчитывается около 1 тысячи человек, на которых может распространяться новый закон.