Эксперт: Агентство развития Норильска стало эффективным инструментом по развитию города

КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Агентство развития Норильска стало эффективным инструментом развития города и привлечения к общегородским проектам его жителей, сообщила в среду старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова на презентации отчета в области устойчивого развития компании.

Агентство развития Норильска создано администрацией города, компанией "Норникель" и благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году для реализации общественных проектов, направленных на улучшении городской среды, создания условий для устойчивого социально-экономического развития.

"Два года назад совместно с администрацией города Норильска мы создали новый инструмент общеколлективного развития и партнерства - Агентство развития Норильска. <…> Мы считаем, такая возможность, когда люди не только выбирают, что кто-то профинансирует, но и сами участвуют [в реализации проектов], дает совершенно иной эффект. Когда ты причастен к чему-то, то ты и ценишь это больше и для тебя это важнее. <…> Мы видим, как агентство развивается, мы видим, какой интерес к проектам, мы думаем, что за таким подходом будущее", - сказала Зелькова.

По словам заместителя гендиректора Фонда развития моногородов Ольги Макаевой, в таких городах, как Норильск, где градообразующее предприятие социально ответственно, уровень жизни выше, чем в других моногородах.

Норильск - один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч человек (в Норильске проживают 170 тыс. человек). В пятерку самых северных городов входят также российский Мурманск, норвежский Хаммерферст, Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии, город Рованиеми.