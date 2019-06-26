Около 300 сыроваров со всей России станут участниками сырного фестиваля в Подмосковье

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сырный фестиваль пройдет в Истринском городском округе Подмосковья с 9 по 11 августа, свою продукцию на фестивале представят около 300 сыроваров из разных регионов России, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Это самый большой сырный и фермерский фестиваль в России. И он уже по традиции проводится у нас в Подмосковье. Порядка 300 российских сыроварен, фермерских хозяйств и производителей оборудования из более чем 40 регионов России примут в нем участие", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Фестиваль будет проходить в деревне Дубровское Истринского городского округа Подмосковья при поддержке правительства Московской области на сыроварне Олега Сироты. Кроме сыра фермеры и небольшие производители представят колбасы, хлеб, молочную продукцию, сладости, мед, квас, пиво, сидр, чай, муку, и другие фермерские продукты. Также будет представлен ремесленная продукция.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что количество сыроваров, желающих представить свою продукцию на фестивале, по сравнению с прошлым годом увеличилось - в 2018 году на площадке мероприятия было 200 производителей сыров. Кроме того, в этом году на фестивале ожидают около 100 тыс. гостей, в то время как в прошлом году посетителей было около 50 тыс. человек.

"Фестиваль будет проводиться уже в четвертый раз. Свою продукцию представят не только начинающие сыровары, но и профессионалы, которые получили европейское признание за свои сыры и готовы поделиться опытом", - отметил Разин.

Также министр добавил, что в рамках фестиваля состоится конкурс "Лучший сыр России", победителей будет выбирать международное жюри с представителями Франции, Швейцарии, Германии и Италии. Победители представят свою продукцию на чемпионате мира по сырам в Италии в ноябре 2019 года.