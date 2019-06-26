Путин заявил, что нельзя прятать камеры на опасных участках автомобильных дорог

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Камеры на автодорогах устанавливаются для снижения аварийности, их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

"Теперь несколько слов о камерах, камерах видеослежения. Цель их установки, уважаемые коллеги, хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля. Чтобы те, кто этим занимается, знали, услышали. Цель их установки - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей", - отметил российский лидер.

Он указал, что камеры, особенно на опасных участках, не нужно специально скрывать и прятать.

"В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок", - распорядился глава государства.