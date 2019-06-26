Муром отметит День семьи, любви и верности фестивалем мировых свадебных традиций

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Фестиваль свадебных традиций народов мира пройдет 6 июля в городе Муром, старинный русский город станет центром празднования Дня семьи, любви и верности в 12-й раз, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник управления культуры горадминистрации Валерий Козлов.

"Каждый год мы стараемся принести что-то новое, удивить тех, кто приезжает к нам на праздник. Поскольку он празднуется не только в России, но и во многих странах мира, в этом году мы приняли решение, что у нас будет 19 тематических площадок, связанных со свадебными традициями различных стран мира", - сказал он.

По словам Козлова, любители традиционных народных промыслов смогут посетить ремесленную ярмарку, где свои товары представят десятки регионов России. "В этот же день мы принимаем большую ремесленную ярмарку. В этом году у нас заявилось более 800 ремесленников, которые приедут из различных регионов, 29 регионов уже заявились, это Астрахань, Вологда, Башкирия, Мордовия и многие другие. Под город мастеров будут отданы две улицы общей площадью более квадратного километра", - отметил глава управления.

Он добавил, что в рамках праздника пройдет награждение семейных пар медалями "За любовь и верность". Кульминацией праздника станет концертный марафон на набережной Оки, который посетят десятки тысяч муромчан и гостей города. Концерт можно будет увидеть в эфире Первого канала.

День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.