Медведев поздравил Зюганова с юбилеем

Геннадий Зюганов: мне не стыдно за то, что я говорил 10 или 20 лет назад

Председатель правительства пожелал Зюганову "крепкого здоровья и успехов в его работе на благо страны".

Глава кабинета министров и лидер КПРФ находятся в Кремле, где президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета.

Зюганов родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Хотынецкого района (ныне Знаменский район) Орловской области. В 1966 году он вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, в 1972-1974 годах был первым секретарем Орловского областного комитета ВЛКСМ, с 1974 по 1983 год занимал должности секретаря райкома, второго секретаря Орловского горкома КПСС, руководил отделом пропаганды и агитации Орловского обкома партии. С 1983 году - в ЦК КПСС. В феврале 1993 г. была образована Коммунистическая партия РФ, Зюганов был избран председателем ее центрального исполнительного комитета

С 1993 года Зюганов является депутатом Государственной думы РФ всех созывов, руководителем фракции КПРФ. Он также участвовал в четырех кампаниях по выборам президента РФ, всегда занимал второе место, а в декабре 2017 года возглавил предвыборный штаб кандидата от компартии на президентских выборах 2018 года - директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина.