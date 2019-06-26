Власти Краснодарского края направят почти 854 млн рублей на лекарства льготникам

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2019 году дополнительно выделили из бюджета почти 854 млн рублей на лекарства для льготников, сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.

В региональном Минздраве ранее сообщили, что в регионе существует проблема с обеспеченностью лекарствами льготных категорий граждан на 2019 год. Она связана с задержками выполнения контрактов со стороны поставщиков и их нежеланием принимать участие в торгах из-за низких тарифов. В это году такие проблемы возникли при исполнении каждого седьмого контракта на закупку медикаментов.

"На выполнение мероприятий программы [государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи] в 2019 году добавляется 980,4 млн рублей из средств краевого бюджета. Таким образом, объем средств, заложенных в территориальную программу на текущий год, составит 83,8 млрд рублей. Дополнительные средства в том числе будут направлены на обеспечение территориальных льготников лекарственными препаратами - 853,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные деньги распределят на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению края. "Главной статьей дополнительных расходов остается обеспечение территориальных льготников лекарственными препаратами. Это существенный вопрос для тысяч людей в крае, а доступность необходимых медикаментов - одна из трех основных проблем российского здравоохранения", - приводит пресс-служба слова спикера законодательного собрания региона Юрия Бурлачко.

В ходе прямой линии 20 июня Владимир Путин заявил, что только в семи субъектах России жизненно важные лекарства закупаются по полному списку, в остальных регионах список необходимых препаратов сокращается. По его словам, денежные средства из федерального бюджета на лекарства субъектам РФ были перечислены еще в феврале, но там не вовремя идут закупки. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова уточнила, что выявлено 30 регионов, где существуют проблемы в обеспечении льготными лекарственными препаратами.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобой жителя Щербиновского района Краснодарского края с онкологическим заболеванием, который якобы уже четыре месяца не получает нужный ему препарат. СУ СК РФ по региону начало проверку.