ПФР запустит пилотный проект по автоматическому назначению пенсий по инвалидности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) в ближайшее время запустит в отдельных регионах пилотный проект по автоматическому назначению страховых и социальных пенсий по инвалидности, а также ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ПФР Антон Дроздов.

В настоящее время граждане либо их законные представители должны лично обратиться за назначением пенсии по инвалидности. Заявление может быть подано в территориальный орган ПФР либо в МФЦ, также его можно подать в электронной форме на едином портале государственных услуг или в "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР. Автоматическое назначение пенсии избавит граждан от необходимости подачи заявления для начисления пенсии.

"А в ближайшем будущем проведем пилотный проект по проактивному назначению страховых и социальных пенсий по инвалидности, а также ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам, который позже будет распространен на все субъекты РФ", - сказал он.

Глава Пенсионного фонда также сообщил, что ПФР в настоящее время производит автоматическое назначение федеральной социальной доплаты к пенсии.