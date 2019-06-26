Большому Барьерному рифу хотят предоставить "австралийское гражданство"

СИДНЕЙ, 26 июня. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. В Австралии в среду стартовала масштабная экологическая кампания, призванная предоставить Большому Барьерному рифу "австралийское гражданство" с целью наделить этот природный объект правами, гарантированными конституцией страны. Об этом сообщил телеканал SBS.

Проект под названием "Гражданин Риф" будет включать в себя просветительскую кампанию, которая должна повысить информированность населения об угрозе, нависшей над Большим Барьерным рифом из-за глобального потепления климата, повышения температуры Мирового океана и ухудшения экологической ситуации в регионе. "Мы знаем, что к 2018 году почти половина рифа сильно пострадала в результате изменений климата, и кораллы, населяющие его, значительно выцвели. Наша главная задача сегодня - сохранить жизнь рифу", - отметила директор по стратегическому развитию австралийского общества охраны морской среды Имоджен Зетховен.

Согласно исследованию, опубликованному Всемирным фондом дикой природы (WWF), именно защиту и сохранение Большого Барьерного рифа австралийцы считают одной из главных задач правительства в сфере экологии. Об этом заявили 94% респондентов, участвовавших в опросе WWF.

"Риф - наша огромная ценность, одна из визитных карточек Австралии и, конечно, ему требуются наша поддержка и защита сегодня", - рассказал телеканалу популярный австралийский теле- и радиоведущий Ошер Гюнсберг. Он намерен возглавить кампанию "Гражданин Риф" и собрать под ее знамена других знаменитых австралийцев. "Я уверен, что не только мои коллеги по цеху, но и наша аудитория - вся Австралия, согласны с тем, что мы можем и должны изменить ситуацию. Мы просим правительство тоже встать на нашу сторону и заявить о своей приверженности защите Большого Барьерного рифа, предоставив ему такие же права, как и всем гражданам Австралии, защищая его жизнь и здоровье", - отметил Гюнсберг.

Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане и состоит из 3 тыс. отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Он является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами. Видимый из космоса он простирается с юга на север, занимая площадь около 5 млн гектаров. В 1981 году риф был включен в Список объектов всемирного наследия.

По данным исследования, опубликованного в октябре 2012 года Австралийской академией наук, Большой Барьерный риф с 1985 года потерял более половины коралловых полипов, образующих его структуру. Деятельность человека и глобальное потепление были названы специалистами в числе главных причин, угрожающих исчезновению этого уникального природного объекта.