В МВД рассказали о правах владельцев автомобилей, конфискованных за "пьяную" езду

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Собственники автомобилей, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать регрессный иск. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

"Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде. Автомобиль - это источник повышенной опасности, передавать его гражданину, который потом совершит [действия, которые повлекут] трагические последствия, недопустимо. Возникают возражения, что не совсем будет правильно: один гражданин нарушает правила дорожного движения, а у другого, у собственника, этот автомобиль конфисковывается. Законодательство предусматривает возможность подачи регрессного иска собственника к этому гражданину", - сказал он.