{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД рассказали о правах владельцев автомобилей, конфискованных за "пьяную" езду

Глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что в таком случае при конфискации автовладельцы смогут подать регрессный иск
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Собственники автомобилей, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать регрессный иск. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

На эту тему
Сократить количество ДТП: что делают правительство и Госдума, чтобы выполнить эту задачу?

"Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде. Автомобиль - это источник повышенной опасности, передавать его гражданину, который потом совершит [действия, которые повлекут] трагические последствия, недопустимо. Возникают возражения, что не совсем будет правильно: один гражданин нарушает правила дорожного движения, а у другого, у собственника, этот автомобиль конфисковывается. Законодательство предусматривает возможность подачи регрессного иска собственника к этому гражданину", - сказал он.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
Археологи нашли останки философа Чичерина в разрушенной усадьбе Караул под Тамбовом
Участникам экспедиции удалось установить местоположение некрополя семьи основоположника конституционного права России Бориса Чичерина по старым фотографиям
Читать полностью