Госдума одобрила в первом чтении эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по квотированию вредных выбросов в атмосферу.

Согласно документу, эксперимент пройдет в 12 городах, которые утверждены в указе президента как "испытывающие серьезное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей".

"Эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ пройдет в 12 городах России (10 регионах): Нижний Тагил, Чита, Магнитогорск, Челябинск, Липецк, Братск, Новокузнецк, Омск, Норильск, Красноярск, Медногорск, Череповец", - сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Законопроектом предусматривается, что Росприроднадзор проведет замеры загрязненности воздуха в жилых секторах, на основании которых Роспотребнадзор проанализирует влияние тех или иных веществ на здоровье человека. После этого для каждого предприятия-загрязнителя должны быть выработаны квоты по выбросу вредных веществ. По мнению Бурматова, предложенные меры заставят соответствующие предприятия сократить объемы вредных выбросов. "Даже если у компаний не превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, все равно будут установлены те квоты, которые позволят заставить предприятия снизить выбросы в атмосферу", - считает депутат.

Эксперимент пройдет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. В апреле этого года председатель правительства Дмитрий Медведев призвал решить вопрос о введении квотирования выбросов в атмосферу как можно скорее.