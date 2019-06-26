Будущие учителя смогут освоить "зеленые" информтехнологии в Северо-Кавказском университете

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) начал на средства гранта Евросоюза обучать будущих педагогов ресурсосберегающим и "зеленым" информационным технологиям, чтобы впоследствии они могли ориентировать на них своих учеников. Об этом в среду сообщает пресс-служба университета.

"Учителя с первых лет знакомства учеников с IT-технологиями должны ориентировать их на ресурсосберегающие IT-технологии. Россия - большая страна, у нас много различных ресурсов, и, наверное, поэтому мы чуть-чуть отстаем от европейских партнеров, которые задумываются о ресурсосбережении во всех отраслях своей деятельности, и в том числе в информационных технологиях", - процитировали в пресс-сслужбе директора Института информационных технологий и телекоммуникаций СКФУ Оксана Мезенцева.

Грант Евросоюза в программе Erasmus + Program (фонд Жана Монне) институт выиграл в июле 2017 года. Продолжительность проекта составляет три года. В планах ученых на ближайшие два года - усовершенствовать лекционные материалы и материалы для практических работ, перевести их на английский язык, разработать и издать учебно-методические материалы в печатном и электронном виде, говорится в сообщении.

В частности, разработан модуль "Европейские тенденции ресурсосбережения в подготовке учителей информатики", который внедрен в образовательный процесс и проходит апробацию на студентах направления "Педагогическое образование в области инфокоммуникационных технологий".

В институте уточнили, что модуль формирует у студентов готовность к ресурсосберегающей деятельности, к внедрению в образовательный процесс школ методов инновационного обучения на основе ресурсосберегающих технологий и зеленых IT, практикуемых в Евросоюзе.