Археологи нашли останки философа Чичерина в разрушенной усадьбе Караул под Тамбовом

ТАМБОВ, 26 июня. /ТАСС/. Археологическая экспедиция обнаружила в разрушенной усадьбе Караул в Тамбовской области склеп с останками основоположника конституционного права России Бориса Чичерина. Вероятность того, что останки принадлежат известному правоведу, составляет 90%, рассказал ТАСС в среду руководитель экспедиции, археолог Сергей Андреев.

Как сообщалось ранее, научная экспедиция студентов и историков в старинную усадьбу русского ученного Бориса Чичерина в рамках регионального проекта "Волонтеры культуры" стартовала 19 июня. Цель экспедиции - исследование культурного слоя некрополя семьи Чичериных, который после революции 1917 года был разграблен и практически уничтожен.

"Обнаружить месторасположение некрополя нам удалось по старым фотографиям. В ходе раскопок был найден склеп, где находились остатки цинкового гроба, а мы знаем из документов, что Борис Чичерин был похоронен именно в таком гробу. Были найдены нижняя челюсть, бедренная и еще несколько костей, по ним можно судить о возрасте их владельца. Учитывая, что Борис Николаевич был самый старший из тех, кто похоронен в склепе, эти останки с 90-процентной долей вероятности его", - сказал Андреев.

По его словам, экспедиция в селе Караул будет работать еще неделю. За это время археологам предстоит найти могилы оставшихся членов семьи Чичериных. "В результате всех разгромов некрополь изменился до неузнаваемости, почти все уничтожено, завалено мусором, землей. Но шансы есть, все семь могил, судя по фото, находятся рядом", - сказал собеседник агентства.

Борис Чичерин - философ, историк, педагог, один из основоположников конституционного права России - родился в селе Караул Тамбовской губернии. В 1880-е служил московским городским головой и за усердные труды был удостоен звания почетного гражданина Тамбова. После возвращения в Караул Чичерин занимался научной деятельностью, принимал участие в работах тамбовского земства. Он умер в 1904 году и был похоронен в семейном некрополе.