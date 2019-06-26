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МВД хочет добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году

Глава ведомства Владимир Колокольцев уточнил, что смертность на дорогах к 2024 году должна снизиться в 3,5 раза

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МВД России будет добиваться нулевой смертности на российских автомобильных дорогах к 2030 году. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в среду на заседании Госсовета.

"Мы продолжаем активную работу, чтобы к 2024 году выйти на снижение смертности в 3,5 раза, а к 2030 году - на нулевой уровень, - сказал он. - Такие показатели даже в европейских странах с их качественными дорогами, развитой инфраструктурой и уровнем законопослушности граждан отсутствуют".

Колокольцев сообщил, что сейчас рассматривается соответствующая программа до 2030 года. За период реализации двух федеральных целевых программ с 2006 года число погибших в ДТП сократилось почти в два раза, но ситуация на дорогах пока остается достаточно сложной.

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Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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