Медалями "За любовь и верность" в 2019 году наградят более 6 тыс. супружеских пар

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 6 тыс. супружеских пар, проживших в браке не менее 25 лет, получат по случаю Дня семьи, любви и верности медали "За любовь и верность". Об этом сообщил в среду гендиректор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев на пресс-конференции в ТАСС.

"Традиционно в Петербург и в Москву будет предоставлено больше медалей, но это самые большие по численности населения регионы. Поэтому по 350 медалей будет выделено в столицы, в остальные регионы - по 70 комплектов. В этом году оргкомитет принял решение, чтобы в случае подачи заявок в большем количестве, выделять регионам то количество, которое они просят", - сказал он.

По словам Соловьева, из регионов поступило более 6,5 тыс. заявок. "В 2019 году в наш фонд поступило уже 6,8 тыс. заявок из 85 регионов и 43 стран мира по награждению. Сейчас идет активная работа по выдаче медалей в регионы, все готовят свои программы, все представления относительно награждения проверяются фондом. В прошлом году было награждено 6927 пар, что на 300 пар больше, чем в 2017 году. В праздничных мероприятиях приняли участие 45 стран благодаря организации Россотрудничества", - отметил директор фонда.

Он добавил, что в 2019 году есть заявка от пары, которая прожила в браке 75 лет. "Впервые в этом году пришло ходатайство из Хабаровского края на супружескую пару, которая прожила в браке 75 лет. Мы преклоняемся перед ними, и оргкомитет принял решение обратиться к губернатору о проведении церемонии в более торжественной обстановке. Фондом также будет выделено денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей", - сказал Соловьев.

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Петр и Феврония умерли в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака. В 2019 году этот день выпадает на понедельник, поэтому было принято решение провести светскую часть праздника раньше.