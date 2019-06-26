Сквер в центре Екатеринбурга исключили из опроса о месте строительства собора

"Либо в конце сентября, либо в начале октября проведем опрос. В следующий раз (рабочей группой - прим. ТАСС) соберемся в первых числах сентября. Осталось три площадки. По ним будет принято окончательное решение, которое будет вынесено на заседание думы, которое состоится 10 сентября", - сказал он. Ранее Володин заявлял о планах провести опрос 14-15 сентября.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места для строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

В начале июня чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма. В список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом. Опрос пройдет в середине сентября.