Медведев поддержал идею ввести в КоАП меры ответственности за неуплату на платных дорогах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым ввести административную ответственность за неуплату проезда по платным дорогам. Такое мнение он высказал на заседании Госсовета.

"Что касается административной ответственности за неуплату платежей по использованию платных дорог, то, видимо, это мера назрела и должна быть поддержана при подготовке нового административного законодательства", - сказал он.

Глава правительства также предложил проработать прозвучавшую идею о "конфискации автомобиля с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу, то есть к тому, кто это нарушение в состоянии опьянения совершил". "Эту модель можно было бы проработать при разработке нового Административного кодекса", - считает премьер-министр.

Комментируя предложение вновь перейти от системы казначейского аккредитива к авансированию работ, Медведев заявил, что это возможно сделать. "Но здесь, мне кажется, важно не перегнуть палку и определить уровень этого самого аванса, чтобы потом не искать эти деньги по самым разным местам, - отметил глава правительства. - Собственно, почему и вышли на систему аккредитива, потому что деньги распылялись и мы не могли их собрать. Здесь нужно установить, видимо, какой-то разумный уровень этого авансирования".

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