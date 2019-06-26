В Алтайском крае ввели штрафы до 15 тыс. рублей за продажу вейпов детям

БАНАУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Алтайское краевое законодательное собрание приняло на сессии в среду закон, устанавливающий штрафы для физических и юридических лиц за продажу вейпов несовершеннолетним, сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания.

"В регионе устанавливается ответственность за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина. Это предупреждение или административный штраф: на граждан - 500-1000 рублей, должностных лиц - 3-5 тыс. рублей, на юридических лиц - 10-15 тыс. рублей. Также устанавливается ответственность за повторные правонарушения. Полномочиями по составлению протоколов наделяются должностные лица органов местного самоуправления", - сообщили в пресс-службе.

В апреле депутаты Алтайского края законодательно запретили продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей к ним. Однако, как пояснил журналистам депутат заксобрания Андрей Осипов, требовалось ввести и ответственность за продажу вейпов, в связи с чем в среду и были приняты соответствующие изменения в закон.

"Больше все-таки мы рассчитываем, что закон будет нести профилактическую направленность. Закон не просто установил запрет, но и все-таки есть определенная ответственность, добропорядочные предприниматели будут предпочитать не иметь взысканий", - отметил Осипов.

За принятие документа во втором, окончательном чтении проголосовали 65 депутатов, один человек воздержался. Рассматривать такие дела будут административные комиссии. Как сообщалось ранее, законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним был разработан с участием Молодежного парламента.