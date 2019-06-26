СПЧ просит Генпрокуратуру взять на контроль экологическую проверку промзоны "Очаково"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил Генпрокуратуру взять под контроль проверки московской прокуратурой предприятий в столичной промышленной зоне "Очаково", которые могут выбрасывать загрязняющие вещества в атмосферу. Об этом в среду сообщается на сайте СПЧ.

"Совет дважды обращался в прокуратуру г. Москвы с просьбами провести проверки соблюдения природоохранного законодательства со стороны промзоны "Очаково" и осуществляющих в ее границах хозяйственную деятельность лиц. Однако проведенные прокуратурой проверки не привели к реальным результатам. В этой связи Совет просит Генеральную прокуратуру РФ взять под контроль проведение проверок деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в промзоне "Очаково", - говорится в сообщении.

В СПЧ добавили, что жители столичных районов Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Раменки в течение двух лет жалуются на загрязнение воздуха, особенно в ночное время, которое может происходить из-за выбросов с промзоны "Очаково".

Совет попросил Генпрокуратуру обратить внимание на то, есть ли на территории этой промзоны объекты I - IV категорий, которые могут негативно влиять на окружающую среду, есть ли у предприятий там лицензии на обращение с отходами и их сжигание, вносят ли эти объекты плату за негативное воздействие на окружающую среду и соблюдаются ли требования к размерам санитарно-защитной зоны вокруг промзоны.