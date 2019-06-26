Роскомнадзор предложили обязать блокировать сайты с билетами нелегальных перевозчиков

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил обязать Роскомнадзор блокировать сайты с билетами на автобусы нелегальных перевозчиков.

"[Предлагаем] установить полномочия Роскомнадзора по блокировке сайтов агрегаторов, продающих билеты на рейсы нелегальных перевозчиков", - сказал Дрозденко на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое в среду в Кремле проводит президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, напомнил Дрозденко, по результатам заседания Госсовета в сентябре 2017 года, в России создана и протестирована система для обеспечения борьбы с нелегальными перевозчиками. "Единая федеральная система мониторинга межрегиональных автобусов подтвердила свою эффективность. Прошу дать поручение правительству РФ обеспечить ее внедрение", - обратился он к Путину.

Он также предложил установить административную ответственность за непредоставление данных о перевозке в единую федеральную систему мониторинга и контроля пассажирских перевозок.