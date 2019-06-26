Госдума приняла в I чтении законопроект о порядке строительства соцобъектов на Байкале

Законопроектом предлагается освободить ряд социальных объектов от обязательной государственной экологической экспертизы. "В документе будет четко прописано, что можно построить без проведения государственной экологической экспертизы. Более того, правительством будет создан перечень таких объектов социальной инфраструктуры", - сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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По мнению парламентария, законопроект позволит решить проблемы с нехваткой больниц, школ и детских садов и обеспечит дополнительную защиту Байкалу. Он пояснил, что "есть зоны атмосферного влияния, например, которые располагаются в 70 км от Байкала, и там нельзя построить соцобъекты без государственной экологической экспертизы". "Это вызывает негодование у местных жителей", - отметил депутат. При этом он отметил, что "запрет на возведение любых объектов на особо охраняемой территории останется".

Бурматов подчеркнул, что законодательная инициатива направлена только на возведение социальных объектов, любые попытки строительства торговых центров будут пресечены. "Данный закон защищает Байкал от любых попыток под видом объектов социальной инфраструктуры построить нечто иное", - заверил депутат.