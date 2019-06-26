Глава МВД считает, что страховой полис для законопослушных водителей должен стоить дешевле

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев считает, что страховой полис для законопослушных водителей должен стоить дешевле, а для злостных нарушителей - дороже.

"Дополнительным механизмом стимулирования законопослушного поведения водителей является введение понижающего или повышающего коэффициента при оформлении страхового полиса. Они будут зависеть от количества нарушений правил дорожного движения", - сказал министр на заседании Госсовета. Он уточнил, что соответствующий законопроект министерством поддержан.

Колокольцев сообщил, что работа по совершенствованию подходов к обеспечению принципа неотвратимости наказания будет продолжена. МВД предлагает отказывать [злостным нарушителям] в предоставлении государственных услуг, например, по регистрации транспортного средства, допуску к сдаче экзаменов и выдаче водительского удостоверения. Это предложения, указал глава МВД, нашли поддержку на заседаниях рабочей группы. "Наши предложения были шире. Сегодня взыскиваемость штрафов не отвечает предъявляемым требованиям, это 80% от числа принятых решений и всего 60% от сумм начисленных штрафов", - заключил Колокольцев.