МВД интересуют базы данных Минздрава по людям с противопоказаниями к вождению

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МВД России хотело бы получить доступ к базам данных министерства здравоохранения, чтобы за руль автомобилей не садились водители с противопоказаниями, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Госсовета.

"Минздравом планируется создание единой информационной базы о гражданах, имеющих медицинские ограничения на управление транспортными средствами. Обеспечение к ней доступа сотрудников полиции позволит снизить риски и избежать случаев, когда за руль садятся лица, у которых есть соответствующие противопоказания", - сказал он.

Министр подчеркнул, что МВД крайне заинтересовано в таком взаимодействии.