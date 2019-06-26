Шойгу надеется на поддержку депутатами законопроекта об осквернении военных памятников

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу рассчитывает, что депутаты поддержат законопроект о санкциях за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом, разработанный военным ведомством.

"Это попытка номер два, надеюсь, она будет успешной", - сказал Шойгу, открывая конференцию "Актуальные вопросы информационного противодействия", которая прошла в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".

При этом министр обороны подчеркнул, что наряду с экспертным обсуждением вопросов, связанных с искажением исторических фактов, актов вандализма, "надо переходить к совершенно конкретным шагам и конкретным действиям". "Исходя из этого, - сказал Шойгу, - мы внесли законопроект, надеюсь, он будет поддержан нашими коллегами, - который говорит об ответственности за разрушение наших памятников, искажение истории. За это надо отвечать".

Отвечать, по его словам, должны "и тот человек, который принимал решение, и тот, кто попустительствовал при разрушении памятника, не принял никаких мер по его защите".

"Хотя бы по нашим законам, - продолжил Шойгу. - Такие люди не должны иметь право вести в нашей стране бизнес. Они должны стать для нашей страны не въездными. А если уж въехали, то должны быть подвергнуты за свои действия суду по нашим законом".

Ранее Минобороны России предложило дополнить Уголовный кодекс РФ отдельной статьей, предусматривающей ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам, наказание за такое правонарушение должно будет составить до пяти лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа.

"Армия-2019"

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.