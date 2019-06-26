В Петербурге впервые сразу три школьника получили по 300 баллов на ЕГЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Сразу три петербургских выпускника получили максимальную оценку при сдаче трех предметов единого государственного экзамена и стали 300-балльниками ЕГЭ. Таких результатов в городе достигли впервые, сообщили в среду в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Только двое школьников в России набрали по 400 баллов на ЕГЭ. Как им это удалось?

"Впервые за всю историю проведения в Санкт-Петербурге государственной итоговой аттестации сразу три выпускника стали 300-балльниками, то есть получили максимальные оценки одновременно по трем предметам", - говорится в Telegram-канале комитета.

По данным ведомства, петербургские выпускники заработали максимальные баллы на экзаменах по профильной математике, физике, русскому языку и информатике. "Примечательно, что в России в этом году только 30 человек из 780 тыс. в ходе основного периода смогли получить по 300 баллов на ЕГЭ. Таким образом, 10% от общего количества 300-балльников в стране были подготовлены в Санкт-Петербурге", - добавили в комитете.

Ранее сообщалось, что число петербургских школьников, которые в этом году сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов, увеличилось более чем вчетверо, с 20 до 82 человек, по сравнению с прошлым годом. Также в этом году в Санкт-Петербурге поставили рекорд на ЕГЭ по литературе. 83 работы были оценены на 100 баллов, а в прошлом году максимальную оценку получил 61 выпускник.