Россия уведомила Литву о выдаче бесплатных электронных виз в Калининградскую область

ВИЛЬНЮС, 26 июня. /ТАСС/. Российская Федерация направила Литве официальное уведомление о начале выдачи гражданам балтийской республики бесплатных электронных виз на посещение Калининградской области. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Вильнюсе Татьяна Новожилова.

"Соответствующая нота о порядке выдачи с 1 июля таких виз направлена в МИД Литвы", - сказала она. Литовское внешнеполитическое ведомство подтвердило факт получения ноты.

По словам Новожиловой, российская сторона попросила МИД довести данную информацию до литовских компетентных органов, а также автотранспортных, железнодорожных, авиационных компаний.

"Надеемся, что упрощенный порядок послужит расширению гуманитарных контактов жителей Литвы и Калининградской области. На наш взгляд, это сильный позитивный шаг", - подчеркнула консул.

Электронные визы для въезда граждан 53 стран в Калининградскую область вводятся с 1 июля 2019 года. Они будут действовать в течение 30 дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ и позволят иностранцам находиться в области до восьми дней.