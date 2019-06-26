Власти Москвы отмечают снижение интереса к употреблению наркотиков среди молодежи

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Москвы отмечают реальное снижение интереса к теме употребления наркотиков среди молодежи. Как сообщил в среду журналистам главный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн, молодые люди в столице интересуются в основном спортом, построением карьеры и достижением материального благополучия.

"Последние годы эксперты наблюдают реальное снижение спроса на наркотики. Оздоровление населения происходит преимущественно за счет молодых людей <…> Контингент, употребляющий наркотики, стареет, переходя в другую возрастную группу, а новых случаев заболеваний становится все меньше", - сказал он.

По словам Брюна, специалисты также связывают положительные тенденции с внедрением в практику полного цикла оказания специализированной помощи наркоманам. Он включает первичную и вторичную профилактику зависимостей, медикаментозное лечение, психотерапию и коррекцию личностных расстройств, реабилитацию, а также формирование лечебной субкультуры.

Такая технологически выстроенная система была разработана сотрудниками Московского научно-практического центра наркологии и внедрена в столице в 2003 году. Позднее она определена Минздравом России в качестве модели для внедрения в другие регионы страны. В 2018 году российская система была признана Всемирной организацией здравоохранения одной из лучших в мировой практике.