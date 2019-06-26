На "Армии-2019" представили макет главного храма ВС РФ

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Макет главного храма Вооруженных сил России представили на форуме "Армия-2019", сообщил журналистам в среду главный архитектор проекта Дмитрий Смирнов.

"На экспозиции форума "Армия-2019" представлен макет главного храма ВС России, который был сделан специально для форума на ювелирных 3D-принтерах в масштабе 1:100", - сказал Смирнов.

По его словам, макет фасада в мельчайших подробностях передает вид будущего храма, на изготовление миниатюры потребовалось два месяца.

Также на стенде размещены два монитора, на которых можно оценить внешний вид, внутреннее убранство храма и его окрестности.

Кроме того, в этой же локации форума для посетителей организована мини-наковальня, где под наблюдением кузнеца можно собственными руками выковать сувенирную монету с изображением главного храма ВС РФ.