Глава Ленобласти предложил доработать закон о подорожании ОСАГО за нарушение ПДД

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил доработать законопроект о применении повышающих или понижающих коэффициентов к цене страхового полиса автогражданской ответственности (ОСАГО) для автовладельцев, нарушающих ПДД. С такой инициативой он выступил на заседании Государственного совета в Кремле по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое в среду провел президент Владимир Путин.

"Мы предлагаем совместно с некоммерческой организацией "Российский союз автостраховщиков" (РСА), с подключением Банка России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти завершить доработку законопроекта, направленного на стимулирование законопослушного поведения участников дорожного движения путем применения по договорам страхования гражданской ответственности повышающих или понижающих коэфициентов в зависимости от наличия или отсутствия фактов неоднократного нарушения правил дорожного движения", - сказал Дрозденко.

В настоящее время все автовладельцы в России обязаны заключать договоры ОСАГО для того, чтобы в случае аварии потерпевшему была гарантирована выплата компенсации. Сейчас на стоимость полиса влияет ряд коэффициентов, например, полис обойдется дороже, если водитель был виновником ДТП. При этом нарушения правил дорожного движения водителем, которые не привели к ДТП, не оказывают влияния на стоимость полиса.

Ранее в России уже неоднократно предлагали привязать стоимость полиса ОСАГО к числу нарушений правил дорожного движения, однако пока эти предложения не приняли из-за разногласий. Например, Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ указывал на необходимость доработок подобного законопроекта Министерства финансов. В частности, было указано, что не понятно, каким образом увеличивать стоимость полиса для юридических лиц, так как в нем не указаны имена конкретных водителей.

По данным "Российской газеты", МВД также было против увеличения стоимости полиса ОСАГО за нарушения ПДД, так как возникало двойное наказание - человек платил штраф и затем оплачивал увеличенную стоимость полиса.