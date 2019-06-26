"Экологический паспорт" Курской области создадут до конца 2019 года

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Курской области планируют до конца 2019 года подготовить "экологический паспорт" - онлайн-сервис с информацией об экологической обстановке в регионе в режиме реального времени, сообщил в среду руководитель департамента экологической безопасности и природопользования региона Константин Поляков.

"Нашим департаментом разрабатывается "экологический паспорт" Курской области. Это онлайн-сервис, который в режиме реального времени будет максимально информировать население о состоянии окружающей среды <…> Сейчас мы его наполняем. Думаю, к концу 2019 года реализуем задуманное, и у людей будет возможность ознакомиться с проектом", - сказал он на заседании VIII Среднерусского экономического форума.

По его словам, на сайте будут указаны все особо охраняемые природные территории региона, карьерные разработки, информация о добыче полезных ископаемых, предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, всех водных объектах и сбросах. "В перспективе мы хотим, чтобы все предприятия, которые оказывают негативное воздействие, устанавливали на источниках выбросов и жилой застройке датчики онлайн-мониторинга. Они будут в автоматическом режиме интегрироваться с нашим "экологическим паспортом", и любые превышения предельно допустимых концентраций веществ в воздухе будут автоматически фиксироваться", - отметил Поляков.

Также на основе данных сервиса в Курской области планируют разработать экологический рейтинг муниципальных образований. В настоящее время ведется проработка критериев оценки, добавил Поляков.

Форум проходит в Курске 26-27 июня. Главной темой мероприятия стало построение цифровой экономики и цифровизация всех сфер жизни. В работе площадок участвуют более 2 тыс. экспертов, представителей компаний, региональных властей, федеральных министерств и ведомств.