Почти 100 медиков Кубани повысили квалификацию за счет средств ФОМС в 2018 году

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Почти 100 врачей из Краснодарского края смогли повысить квалификацию в 2018 году за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщил в среду журналистам спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

"Важной статьей расходов являются дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации. В 2018 году 92 специалиста-медика повысили свою квалификацию", - сказал спикер, комментируя проект закона о бюджете ФОМС.

Законопроект "Об исполнении бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края за 2018 год" на сессии представила руководитель фонда Надежда Губриева. Она напомнила, что его доходы за 2018 год составили 61,6 млрд рублей, расходы - более 61 млрд.

Средства фонда в 2019-2021 годы в первую очередь пойдут на совершенствование оказания помощи онкобольным, высокотехнологичной медицинской помощи, увеличение оплаты труда медработникам, на программы повышения квалификации, а также на приобретение и ремонт медоборудования.