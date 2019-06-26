Greenpeace: порядка 90% сточных вод сбрасывается в Байкал без очистки

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Около 90% сточных вод, попадающих в озеро Байкал, не проходят надлежащую очистку, и решение этой проблемы поможет существенно улучшить экологию озера. С такой позицией выступил директор по программам Greenpeace в России Иван Блоков в эфире радиостанции "Говорит Москва" в среду.

"В реальности сброс сточных вод без очистки - а 90% сточных вод сбрасывается в Байкал без очистки - это очень опасно. Но все это абсолютно решаемо. Нужно построить очистные сооружения: 90% населенных пунктов вокруг Байкала не имеют очистных сооружений", - пояснил Блоков. По его словам, эта мера не потребует больших финансовых вложений, но сильно повлияет на экологию Байкала.

"Это вопрос политической воли, жесткой регуляции и отнюдь не больших денег, по крайней мере, в масштабах страны", - считает эксперт.

Он также прокомментировал озвученное ранее Ивановым предложение ограничить турпоток на Байкал. По мнению Блокова, вводить подобные меры необязательно: более действенной мерой станет организация посещения туристами водоема с минимальным вредом для его экологии. Для этого требуется предпринять меры, в числе которых Блоков назвал введение запрета на продажу моющих средств с фосфатами. "Для того чтобы исключить или уменьшить токсикацию, надо прекратить продавать моющие средства, содержащие фосфаты, фосфор. Ну это же легко делается. Это не проблема, финансам это не наносит большого ущерба", - сказал он.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты высказали мнение, что на Байкале нужно развивать туризм, но необходимо грамотно перераспределять потоки людей, бороться с "дикими" туристами, создавая инфраструктуру для цивилизованного отдыха. Ограничение турпотока отрицательно скажется на развитии прибрежных регионов, считают эксперты.