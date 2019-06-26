Губернатор Ленобласти предложил разрешить регионам контролировать вес и габариты машин

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил наделить региональные власти полномочиями по контролю за массой и габаритами автомобилей, для того, чтобы сохранить дороги в надлежащем состоянии. Об этом он сообщил на заседании Государственного совета в Кремле по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое в среду провел президент Владимир Путин.

"Наше предложение - наделить органы исполнительной власти субъектов России полномочиями по административным правонарушениям в части соблюдения норм и правил эксплуатации дорог регионального и местного значения, в том числе в части весогабаритного контроля", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что это необходимо для поддержания дорог в надлежащем состоянии. "Сколько ни строй и ни ремонтируй дороги, если по ним будут бесконтрольно ездить автомобили, нарушающие весогабаритные параметры, нам не удастся добиться значительных результатов в этом направлении", - отметил губернатор.

В настоящее время полномочиями по контролю веса и габаритов транспорта обладают три федеральных ведомства - МВД, Ространснадзор и Федеральная таможенная служба. Эти же ведомства имеют право привлекать нарушителей к административной ответственности.