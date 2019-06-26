В Чечне наградили двух силовиков, получивших ранения во время нападения в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Нагрудные знаки за отличие в борьбе с терроризмом вручили инспектору ДПС и сотруднику Росгвардии в Чечне, которые пострадали при нападении местного жителя в Грозном, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

Вечером 23 июня в Грозном местный житель напал на инспектора ДПС, нанеся ему несколько ножевых ранений. После чего из гладкоствольного ружья он произвел два прицельных выстрела в сотрудника Росгвардии. В ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов нападавший был ликвидирован ответным огнем.

"Глава МВД по Чечне вместе с начальником УГИБДД МВД по региону и начальником УВО ВНГ России по республике навестили двух раненых 23 июня в Грозном сотрудников, находящихся на лечении в медико-санитарной части МВД по Чечне. В ходе визита министр вручил нагрудные знаки "За отличие в борьбе против терроризма" инспектору ДПС УГИБДД МВД по Чечне капитану полиции Раилю Сафиуллаеву и полицейскому УВО ВНГ России по региону старшему сержанту полиции Зелимхану Джабраилову", - говорится в сообщении.

Также пострадавшие получили материальную помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова. "Благодаря вашей стойкости и мужеству, слаженным оперативным действиям нам удалось избежать жертв среди населения и уничтожить преступника. Благодарю Вас за проявленное мужество и верность служебному долгу", - передает пресс-служба слова руководителя МВД по Чечне Руслана Алханова.