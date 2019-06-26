Порядка 7 тыс. семей переселили из Норильского промышленного района с 2011 года

КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. семей переселено из Норильского промышленного района (север Красноярского края) в районы с благоприятным климатом с 2011 года. Об этом в среду на презентации отчета в области устойчивого развития "Норникеля" сообщил вице-президент компании Дмитрий Пристансков.

В 2011 году между Министерством регионального развития РФ (было упразднено в 2014 году), правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией "Норникель" было подписано соглашение о содействии переселению жителей Норильска и Дудинки (центр Таймырского муниципального района). В программе могут принять участие граждане, отработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет. Наиболее востребованными местами для переезда являются южные районы Красноярского края, Московская, Ленинградская и Краснодарская области.

"С 2011 года мы реализовываем совместно с РФ, Красноярским краем и городом Норильском, программу по переселению граждан с Норильского промышленного района. Мы должны переселить более 11 тысяч семей, с 2011 года мы переселили 7 тысяч семей, и из них около четверти осталось в Красноярске", - сообщил Пристансков. Он добавил, что объем финансирования программы составляет свыше 8 млрд рублей.

Пристансков также отметил, что, помимо поддержки переселения жителей северных территорий, компания занимается их развитием, чтобы улучшить условия жизни для тех, кто остается. В качестве примера он привел программу реконструкции норильского аэропорта "Алыкель" и прокладку на полуостров волоконно-оптической линии связи, благодаря которой в Норильске появился высокоскоростной доступ в интернет.

По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС Екатерины Шульман, сейчас для привлекательности города людям, недостаточно только высокого уровня материального обеспечения. Она отметила, что для жителей моногородов важна "демократическая вовлеченность", когда люди совместно с властью принимают решения и реализуют локальные проекты, повышающие качество жизни. "В моногородах, это в концентрированном виде ... видно, что такое моногород, - это люди, живущие в городе, являются работниками одного предприятия. Там эта вовлеченность является насущной потребностью", - отметила Шульман.

Норильск - один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тыс. человек (в Норильске проживают 170 тыс. человек). В пятерку самых северных городов входят также российский Мурманск, норвежский Хаммерферст, Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии, город Рованиеми.