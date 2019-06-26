"Единая Россия" проведет нулевое чтение законопроекта об осквернении памятников воинам

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко полагает, что депутаты "Единой России" поддержат законопроект о введении ответственности за осквернение памятников советским воинам.

"Что касается инициативы, о которой сказал Сергей Кужугетович Шойгу, по поводу проекта закона, предусматривающего ответственность за снос памятников советским воинам, в том числе и за рубежом, это очень интересная инициатива", - сказал Ревенко на круглом столе, посвященном информационному противодействию, в ходе форума "Армия-2019".

"Поскольку я еще курирую дискуссионные площадки, думаю, что в ближайшее время мы проведем так называемое нулевое чтение инициативы Минобороны. Полагаю, что представители "Единой России" поддержат данную инициативу", - сказал депутат.