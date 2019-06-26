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Форум "Армия-2019"

Каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от фейков

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что, по мнению значительной части аудитории, недостоверная информация иногда выглядит более достоверной, чем сама достоверная информация
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Каждый второй россиянин, согласно данным опроса, не может отличить достоверные новости от фейков, критичность мышления больше снижена у молодого поколения. Об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе, посвященном информационному противодействию, в ходе форума "Армия-2019".

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"Проблема фейковых новостей все более и более обостряется, каждый второй признается, что не может отличить достоверную информацию от ложной", - сказал Федоров. По его словам, если 42% опрошенных признают, что им трудно отличить достоверные новости от недостоверных, "значит проблема существует и масштаб ее весьма велик".

Гендиректор ВЦИОМ рассказал, что, по мнению значительной части аудитории, недостоверная информация на вид почти не отличается от достоверной, а иногда выглядит более достоверной, чем достоверная.

"Данные опроса показали, что в самой возрастной группе тех, кто признает сложность в различении правды и лжи, существенно больше (около 50%), чем в самой молодой (33%). Я не думаю, что это говорит о повышенной критичности нашего молодого поколения. Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности. И вот уязвимость, она здесь", - подчеркнул Федоров.

"А попадаемся мы на удочку или нет? - продолжил гендиректор ВЦИОМ. - 62% опрошенных говорят, что самого начала что-то заподозрили, но 31% говорит, что поверил. Каждый третий поверил".

По его словам, это данные репрезентативного всероссийского опроса ВЦИОМ. "И здесь каждый процент в абсолютных цифрах означает миллионы человек", - добавил Федоров.

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