Каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от фейков

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Каждый второй россиянин, согласно данным опроса, не может отличить достоверные новости от фейков, критичность мышления больше снижена у молодого поколения. Об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе, посвященном информационному противодействию, в ходе форума "Армия-2019".

"Проблема фейковых новостей все более и более обостряется, каждый второй признается, что не может отличить достоверную информацию от ложной", - сказал Федоров. По его словам, если 42% опрошенных признают, что им трудно отличить достоверные новости от недостоверных, "значит проблема существует и масштаб ее весьма велик".

Гендиректор ВЦИОМ рассказал, что, по мнению значительной части аудитории, недостоверная информация на вид почти не отличается от достоверной, а иногда выглядит более достоверной, чем достоверная.

"Данные опроса показали, что в самой возрастной группе тех, кто признает сложность в различении правды и лжи, существенно больше (около 50%), чем в самой молодой (33%). Я не думаю, что это говорит о повышенной критичности нашего молодого поколения. Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности. И вот уязвимость, она здесь", - подчеркнул Федоров.

"А попадаемся мы на удочку или нет? - продолжил гендиректор ВЦИОМ. - 62% опрошенных говорят, что самого начала что-то заподозрили, но 31% говорит, что поверил. Каждый третий поверил".

По его словам, это данные репрезентативного всероссийского опроса ВЦИОМ. "И здесь каждый процент в абсолютных цифрах означает миллионы человек", - добавил Федоров.