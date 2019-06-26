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В Крыму ввели "тихий час" с 13 до 14 часов

Государственный совет республики также расширил запрет на шум в ночное время

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Государственный совет Крыма запретил нарушать тишину днем - с 13:00 до 14:00, а также шуметь в ночное время с 22:00 до 8:00, соответствующие поправки внесены в региональные законы об административных правонарушениях и об обеспечении тишины и покоя граждан, сообщается на сайте регионального парламента.

Ранее в Крыму запрещалось шуметь с 23:00 до 7:00. Не было нормы, запрещающей нарушать тишину в дневное время.

"Предусмотреть норму, запрещающую совершение действий, сопровождаемых звуковым воздействием, с 22:00 до 8:00, а также в дневное время с 13:00 до 14:00, а в многоквартирных домах в выходные дни и в нерабочие праздничные дни - с 8 часов до 10 часов", - приводятся в сообщении слова главы республиканского Госсовета Владимира Константинова.

Отмечается, что основанием для внесения поправок в законы стали неоднократные обращения граждан. Штрафы за нарушение закона о тишине остались на прежнем уровне - от 500 до 1 тыс. рублей для жителей, и от 2 до 5 тыс. рублей - для юридических лиц .

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