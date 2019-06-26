Российские паломники отменяют туры в Грузию после запрета на авиасообщение

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Паломники из России, планировавшие совершить визит к святым местам в Грузии летом и осенью 2019 года, отменяют туры и сдают билеты после введения запрета на авиасообщение, сообщили ТАСС в компаниях-организаторах поездок.

"Мы вынуждены расторгнуть более 50 договоров <...> Расторгаем договоры, возвращаем деньги или предлагаем другое направление", - сказала руководитель паломнической службы "Покров" Ольга Богатырева, отметив, что среди наиболее популярных маршрутов - поездки в монастырь Джвари близ города Мцхета и монастырский комплекс Давид Гареджи на границе с Азербайджаном.

Она уточнила, что уже находившиеся в Грузии паломники смогли беспрепятственно вернуться в Россию 22 июня. "Мы очень надеемся, что вся эта ситуация быстро заглохнет,... потому что наши паломники с огромной любовью и с огромным желанием едут в Грузию много лет", - добавила Богатырева.

Все туры по этому направлению агентства православного паломничества "Марфа и Мария" также отменены. "У нас люди меняют, выбирают другие страны: едут в Армению, на Кипр. У нас в основном постоянная клиентура, поэтому мы им предлагаем что-то другое, они переносят свои поездки в другие страны", - пояснил ТАСС представитель компании.

Паломническая служба "Ковчег" возвращает своим клиентам средства за приобретенные туры. "Все [паломники] прилетели, кто должен был полететь - не полетят. Да, [им возвращаются деньги]. На сентябрь были паломники, на октябрь - пришлось всем отказывать, в конце июня должны были лететь паломники. Человек 20-30 было", - уточнил ТАСС представитель службы.